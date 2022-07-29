Росіяни стягують гроші з херсонців за переправу через Дніпро

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн", - сказав він.

За словами очільника області, окрім легкового транспорту переправою користуються військові РФ, переправляючи свою техніку.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині.

Згодом ми писали, що росіяни не поновлять знищений Антонівський міст і не перекинуть ним техніку, адже не мають документації, фахівців для його ремонту.

Замість пошкодженого ЗСУ Антонівського мосту, організували поромну переправу.

28 липня поліція повідомила, що у Херсоні російські військові заволоділи пасажирським теплоходом та використовують його для переправлення через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

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