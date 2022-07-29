Росіяни стягують гроші з херсонців за переправу через Дніпро
Окупанти беруть гроші з місцевих мешканців, які хочуть дістатися другого берега Дніпра біля пошкодженого Антонівського мосту
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.
"У Херсоні окупанти запустили поромну переправу через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту. Окупаційна влада заявляла, що користуватися нею можна буде безкоштовно, але очевидці розповідають, що одна поїздка коштує 250 грн", - сказав він.
За словами очільника області, окрім легкового транспорту переправою користуються військові РФ, переправляючи свою техніку.
- 27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту на Херсонщині.
- Згодом ми писали, що росіяни не поновлять знищений Антонівський міст і не перекинуть ним техніку, адже не мають документації, фахівців для його ремонту.
- Замість пошкодженого ЗСУ Антонівського мосту, організували поромну переправу.
- 28 липня поліція повідомила, що у Херсоні російські військові заволоділи пасажирським теплоходом та використовують його для переправлення через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
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