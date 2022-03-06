ООН: від початку нового вторгнення РФ до України загинули понад 350 цивільних людей
Росіяни в Україні чинять військові злочини, - Блінкен
"Ми бачили дуже надійні повідомлення про навмисні атаки проти цивільних, що є військовим злочином", - стверджує держсекретар США
Про це Ентоні Блінкен заявив в ефірі CNN, - повідомляє Еспресо.TV."Ми бачили дуже надійні повідомлення щодо використання конкретної зброї. Зараз ми все це документуємо, збираємо все, вивчаємо, щоб переконатись, що відповідні організації та інституції розслідували, чи були скоєні воєнні злочини", - заявив держсекретар США.
- Нагадаємо, російські військові обстріляли багатоповерхівки у Краматорську, двоє загиблих.
- Внаслідок ракетного удару по аеропорту Вінниці загинула одна людина, ліквідовано пожежу на складі
- 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я.
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