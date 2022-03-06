Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росіяни в Україні чинять військові злочини, - Блінкен

Росіяни в Україні чинять військові злочини, - Блінкен

6 березня, 2022 неділя
17:21
Світ Ентоні Блінкен

"Ми бачили дуже надійні повідомлення про навмисні атаки проти цивільних, що є військовим злочином", - стверджує держсекретар США

Про це Ентоні Блінкен заявив в ефірі CNN, - повідомляє Еспресо.TV.

"Ми бачили дуже надійні повідомлення щодо використання конкретної зброї. Зараз ми все це документуємо, збираємо все, вивчаємо, щоб переконатись, що відповідні організації та інституції розслідували, чи були скоєні воєнні злочини", - заявив держсекретар США.
  • Нагадаємо, російські військові обстріляли багатоповерхівки у Краматорську, двоє загиблих.
  • Внаслідок ракетного удару по аеропорту Вінниці загинула одна людина, ліквідовано пожежу на складі
  • 6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.
  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
війна з Росією
обстріли
Держсекретар США
США
військові злочини
заборонена зброя
Читайте також:
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Київ
4 березня, 2022 п'ятниця
У Києві оголосили термін комендантської години на 5-6 березня
окупанти на Донбасі
4 березня, 2022 п'ятниця
Резервів армії РФ лишилося до неділі, - розслідувач Bellingcat
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.17
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
6 березня
18:48
ООН: від початку нового вторгнення РФ до України загинули понад 350 цивільних людей
18:32
путлер путін хуйло
У Мелітополі спалили опудало Путіна. Відео
18:32
Путін може обстріляти російські міста та звинуватити в цьому Україну, - РНБО
18:18
Давид Арахамія
Крим і "ЛДНР". Арахамія назвав дві нерозв'язані проблеми на переговорах з Росією, - FoxNews
18:16
міністерство оборони РФ
РФ анонсувала удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу України
18:15
Павло Лі
Під обстрілами в Ірпені загинув український актор Павло Лі
18:14
МВФ
Шмигаль підписав звернення до країн світу щодо припинення членства Росії і Білорусі у МВФ та всіх організаціях Світового банку
18:07
Владислав Атрошенко
"Ми битимемося до кінця": мер Чернігова Атрошенко заявив, що місто відстоюює і Київ
18:04
суд гаага
Завтра у Гаазі Україна викриє велику брехню, - уповноважений від України у Міжнародному суді ООН
17:53
Окупанти збили два українських літаки на Миколаївщині
17:49
Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ
17:44
Оновлено
Ердоган Путін
Припинення обстрілів, мирна угода і переговори РФ з Україною: Ердоган поговорив з Путіним
17:39
Запорізька АЕС
На Запорізькій АЕС перебуває півтисячі військових РФ, на ЧАЕС - тисяча
17:33
Ентоні Блінкен
Держсекретар США заявив, що домовляється з партнерами про ембарго російської нафти
17:31
Оновлено
Речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я, Міноборони Молдови спростовує
17:23
"Хіба ви не бачите, як обстрілюють міста?": предстоятель ПЦУ закликав очільників Московського патріархату в Україні вимагати від РФ зупинити варварські обстріли
17:23
Торнадо-С
На Покровськ випустили дві російські ракети Торнадо-С, троє людей отримали поранення
17:07
Рубіжне
Окупанти обстріляли Рубіжне на Луганщині. Зруйновано колію, - голова ОВА
17:05
В Україні запустили сайт та колцентр Інтернаціонального легіону оборони
17:01
Тіна Канделакі
Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук, – Венедіктова
17:00
Вінницький аеропорт
Внаслідок ракетного удару по аеропорту Вінниці загинула одна людина, ліквідовано пожежу на складі
16:49
По всій Росії проходять мітинги проти війни з Україною, затримано понад 2,5 тис. людей
16:45
повернулися додому
Понад 140 тисяч українців повернулися додому від початку війни
16:28
В Одесі оперний співак виконав захисникам гімн України. Відео
16:23
Ірпінь
Ще півтисячі жінок з дітьми евакуював 206-й батальйон з Ірпеня під ворожими обстрілами, - Порошенко
16:18
"Океан Ельзи" Святослав Вакарчук
Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук доєднався до тероборони Львівщини
16:15
Маріуполь евакуація
Евакуацію з Маріуполя не провели, РФ почала обстріл міста, - ОВА
16:06
Краматорськ обстріл
Російські військові обстріляли багатоповерхівки у Краматорську, двоє загиблих
16:04
Росія використовує в Україні тактику війни в Чечні та Сирії, - розвідка Британії
16:02
Moody’s
Агентство Moody’s знизило рейтинг РФ до переддефолтного стану
15:54
іноземний легіон
20 тисяч. Кулеба назвав число іноземних добровольців, які їдуть в Україну
15:48
сепари ОРДЛО
Окупанти планують провокацію з участю насильно мобілізованих на Донбасі
15:44
Папа Франциск
Папа Франциск закликав припинити бойові дії в Україні та гарантувати гуманітарні коридори
15:36
евакуаційний потяг
З Лисичанська сьогодні вирушить евакуаційний потяг
15:24
миротворці ООН
Україна вимагає миротворців ООН для захисту критичної інфраструктури, - Офіс президента
15:24
ЗСУ
Знищено майже 30 росіян, 3 танки і 4 БМП: під Маріуполем ЗСУ пішли в контратаку
15:21
Харківський фізико-технічний інститут
У Харкові окупанти з "градів" обстріляли ядерний об'єкт
15:14
газ
Окупанти пошкодили газопровід на Донеччині, частина населених пунктів залишиться без газу, - ОВА
15:14
Дмитро Кулеба
"Єдиний спосіб зупинити жахіття загрози війни - це зупинити Путіна", - Кулеба
15:03
Дмитро Кулеба
Диктатура Росії скоро перетне рівень КНДР, чекаємо на внутрішній фронт у РФ, - Кулеба
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV