Росіяни в Україні чинять військові злочини, - Блінкен

Про це Ентоні Блінкен заявив в ефірі CNN, - повідомляє Еспресо.TV.

Нагадаємо, російські військові обстріляли багатоповерхівки у Краматорську, двоє загиблих.

Внаслідок ракетного удару по аеропорту Вінниці загинула одна людина, ліквідовано пожежу на складі

6 березня Росія випустила по Вінниці 8 ракет та повністю зруйнувала аеропорт.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що запуск 8 ракет по Вінниці відбувся орієнтовно з території Придністров'я.

"Ми бачили дуже надійні повідомлення щодо використання конкретної зброї. Зараз ми все це документуємо, збираємо все, вивчаємо, щоб переконатись, що відповідні організації та інституції розслідували, чи були скоєні воєнні злочини", - заявив держсекретар США.