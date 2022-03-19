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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни вбили 7 мирних жителів і поранили ще 5, обстрілявши з мінометів Макаров на Київщині

Росіяни вбили 7 мирних жителів і поранили ще 5, обстрілявши з мінометів Макаров на Київщині

19 березня, 2022 субота
14:16
війна з Росією

18 березня в результаті мінометного обстрілу у Макарові, що на Київщині загинуло 7 людей та ще 5 травмувалось

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Також через обстріли частково зруйнувались житлові будівлі, адміністративна споруда та інші приміщення.




 

 
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