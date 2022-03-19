Росіяни вбили 7 мирних жителів і поранили ще 5, обстрілявши з мінометів Макаров на Київщині

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.



"18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні", - йдеться у повідомленні.



Також через обстріли частково зруйнувались житлові будівлі, адміністративна споруда та інші приміщення.











Нагадаємо, на Донеччині росіяни за добу обстріляли щонайменше 37 цивільних об'єктів і вбили десятки мешканців.

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