Росіяни вбили 7 мирних жителів і поранили ще 5, обстрілявши з мінометів Макаров на Київщині
18 березня в результаті мінометного обстрілу у Макарові, що на Київщині загинуло 7 людей та ще 5 травмувалось
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
"18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та знаходяться у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Також через обстріли частково зруйнувались житлові будівлі, адміністративна споруда та інші приміщення.
- Нагадаємо, на Донеччині росіяни за добу обстріляли щонайменше 37 цивільних об'єктів і вбили десятки мешканців.
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