Росіяни вбили вже 433 дитини в Україні
З початку повномасштабного вторгнення через російські обстріли в Україні загинуло 433 дитини
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Станом на ранок 18 листопада понад 1 тис. 270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.
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