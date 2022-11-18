Росіяни вбили вже 433 дитини в Україні

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 18 листопада понад 1 тис. 270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

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