Росіяни, відходячи, знищують населені пункти на Херсонщині, - заступник голови райради Трошин

Про це він повідомив в етері Еспресо.



Станіслав Трошин підтвердив офіційно заявлену кількість визволених від окупантів населених пунктів на Херсонщині, і на сьогодні вже 44 населених пункти, які повністю звільнені.



"А є ще багато населених пунктів у сірій зоні, які вже покинули окупанти, але, на жаль, ще не встановлена українська влада і люди там перебувають у жахливих умовах. Тому, що росіяни знищують населені пункти і все, що у них є, летить у ту місцевість, з якої вони вимушені відходити. Тобто всі ракети, снаряди, боєзапаси, що агресори не використали у бойових діях, відправляють все на житлові будинки, цивільну інфраструктуру, школи, дитячі садки, відділення пошти, автостанції – все, що можна знищити. І це жах, що роблять росіяни, відходячи з селищ та містечок", - проінформував Трошин.

14 липня розвідка повідомила, що у тимчасово окупованому Херсоні, в приміщенні драмтеатру рашисти облаштували склад боєприпасів

15 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські окупанти покинули будівлю ОДА

Також на Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів