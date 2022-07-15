Росіяни, відходячи, знищують населені пункти на Херсонщині, - заступник голови райради Трошин
Станіслав Трошин, заступник голови Херсонської районної ради, розповів, що всі ракети, снаряди, боєзапаси, які агресор не використав у бойових діях, спрямовує на руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури
Про це він повідомив в етері Еспресо.
Станіслав Трошин підтвердив офіційно заявлену кількість визволених від окупантів населених пунктів на Херсонщині, і на сьогодні вже 44 населених пункти, які повністю звільнені.
"А є ще багато населених пунктів у сірій зоні, які вже покинули окупанти, але, на жаль, ще не встановлена українська влада і люди там перебувають у жахливих умовах. Тому, що росіяни знищують населені пункти і все, що у них є, летить у ту місцевість, з якої вони вимушені відходити. Тобто всі ракети, снаряди, боєзапаси, що агресори не використали у бойових діях, відправляють все на житлові будинки, цивільну інфраструктуру, школи, дитячі садки, відділення пошти, автостанції – все, що можна знищити. І це жах, що роблять росіяни, відходячи з селищ та містечок", - проінформував Трошин.
- 14 липня розвідка повідомила, що у тимчасово окупованому Херсоні, в приміщенні драмтеатру рашисти облаштували склад боєприпасів
- 15 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські окупанти покинули будівлю ОДА
- Також на Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.06
Купівля 36.06Продаж 36.84
-
EUR
Купівля 35.85Продаж 36.84
- Актуальне
- Важливе