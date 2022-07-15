Росіяни використовують населені пункти як свої вогневі позиції, - полковник СБУ Костенко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



Роман Костенко прокоментував щодо складів боєприпасів, які окупанти розташовують у цивільній інфраструктурі міста.



"З нашого боку розуміючи, що склад знаходиться у місті, потрібне прийняття рішення вищим військовим керівництвом, аби зробити розрахунки стратегічної важливості такого складу та запобігти завданню шкоди цивільним будинкам та людям, які там знаходяться. Але росіяни, коли бачать нашу тактику, що ми не стріляємо по цивільних об'єктах, з самого початку почали використовувати населені пункти як вогневі позиці. Тобто противник розміщає свою техніку у будинках, а також артилерійські установки й склади боєприпасів", - пояснив Костенко.

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