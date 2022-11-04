Росіяни витратили майже всі іранські дрони з першої партії, - Резніков

Про це міністр заявив на онлайн-брифінгу у п’ятницю, 4 листопада.

"Та на цьому співпраця РФ з Іраном не завершилася. У них укладені контракти. Цифри, за різними даними, від 1 500 до 2 400 [дронів], але це не означає, що вони всіх їх отримали. Маємо надію, що не всі ці зобов'язання іранська сторона зможе виконати стосовно РФ", - зазначив міністр.

Відзначимо, ЗСУ збивають 85% іранських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн, у який, зокрема, ввійдуть 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

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