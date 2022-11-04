Росіяни витратили майже всі іранські дрони з першої партії, - Резніков
Перша партія становила близько 300 одиниць основних типів тих дронів. Росіяни їх використали, обираючи цілями наші цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, постачання води, електроенергії, тепла
Про це міністр заявив на онлайн-брифінгу у п’ятницю, 4 листопада.
"Та на цьому співпраця РФ з Іраном не завершилася. У них укладені контракти. Цифри, за різними даними, від 1 500 до 2 400 [дронів], але це не означає, що вони всіх їх отримали. Маємо надію, що не всі ці зобов'язання іранська сторона зможе виконати стосовно РФ", - зазначив міністр.
Відзначимо, ЗСУ збивають 85% іранських дронів-камікадзе.
- Нагадаємо, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн, у який, зокрема, ввійдуть 1100 безпілотників Phoenix Ghost.
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