Росіяни виводять контингент приватних військових компаній з Малі, щоб поповнити втрати в Україні
На тлі значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво намагається поповнити окупаційні війська коштом приватних військових компаній
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
"Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових компаній з Республіки Малі", – зазначили в Генштабі.
Окрім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, яку могли б застосувати в Україні. Втім ефективність і навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.
"Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", – додали в Генштабі.
- Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб. За добу РФ втратила 620 солдатів.
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