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Росіяни виводять контингент приватних військових компаній з Малі, щоб поповнити втрати в Україні

31 жовтня, 2022 понедiлок
19:25
війна з Росією Російські військові

На тлі значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво намагається поповнити окупаційні війська коштом приватних військових компаній

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових компаній з Республіки Малі", – зазначили в Генштабі. 

Окрім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, яку могли б застосувати в Україні. Втім ефективність і навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. 

"Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", – додали в Генштабі.

  • Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб. За добу РФ втратила 620 солдатів.

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