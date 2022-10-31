Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових компаній з Республіки Малі", – зазначили в Генштабі.

Окрім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, яку могли б застосувати в Україні. Втім ефективність і навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

"Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", – додали в Генштабі.

Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб. За добу РФ втратила 620 солдатів.

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