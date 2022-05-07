Росіяни вводять "тимчасові дозволи" для підприємців Херсонщини. У разі відмови погрожують конфіскацією, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба головного управління ровідки Міноборони у Telegram.

"Представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області здійснюють об’їзд об’єктів промисловості. В першу чергу - виробників харчової продукції. Їхня мета - примус керівництва та персоналу до співпраці", - йдеться у повідомленні.

Там повідомили, що група осіб (до 10 осіб) у військовій формі ЗС РФ зі зброєю прибуває до офісів компаній та ставить ультиматум для продовження виробництва продукції.

"Для цього, за словами рашистів, необхідно "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". При цьому, всі проблемні питання, зокрема - постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру", - зазначили в ГУР.

Власники та працівники попереджені, що в разі припинення роботи або порушення вимог росіян, керівництво і персонал буде змінено. Нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації.