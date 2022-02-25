Росіяни за добу нового вторгнення втратили 800 військових, - Маляр
У Міноборони відзвітували про втрати РФ станом на 03:00 25 лютого
Про це повідомила радниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
За її данними, орієнтовні втрати противника:
- Літаки - 7 одиниць.
- Гелікоптери 6 од.
- Танки - більше 30 од.
- ББМ - 130 од.
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