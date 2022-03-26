Росіяни затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака. Ймовірно затриманий також і мер, - голова Харківської ОВА
26 березня в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту Олега Блудова. Міський голова Іван Столбовий другу добу не виходить на зв'язок
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку", - повідомив очільник військової адміністрації.
Також у полоні перебуває голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.
"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна! Із Офісом Президента та Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацюємо щодо звільнення полонених", - додав Синєгубов.
- Нагадаємо, 21 березня на Харківщині росіяни викрали голову Циркунівської ОТГ.
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