Росіяни затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака. Ймовірно затриманий також і мер, - голова Харківської ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку", - повідомив очільник військової адміністрації.



Також у полоні перебуває голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.



"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна! Із Офісом Президента та Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук співпрацюємо щодо звільнення полонених", - додав Синєгубов.



Нагадаємо, 21 березня на Харківщині росіяни викрали голову Циркунівської ОТГ.