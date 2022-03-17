Про це розповів Норіель Арауз, який є адміністратором Панамського морського управління. Повідомили у «Ретерс».

Відомо, що ніхто із людей не постраждав, однак не зрозуміло чому росіяни атакували панамські судна. «Атаки зазнали: Namura Queen, Lord Nelson та Helt. Ця кількість атакованих кораблів актуальна станом на 16 березня. Проте завжди є загроза, що вона буде збільшуватись» - відзначає Норіель Арауз.

За його словами в Чорному морі зараз перебувають щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами. Вони не можуть покинути район, бо практично в полоні – російський флот обмежує вихід суден.

Раніше російський корабель 5 разів вистрілив у небо над Одесою,

а перед цим рашисти потопили молдавський корабель

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