Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Авдіївський напрямок сьогодні є одним із найгарячіших ділянок фронту. Біля населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Соледар противник постійно намагається атакувати наші позиції та прорвати оборону української армії. Зокрема на Бахмутському напрямку за добу було зафіксовано понад 185 обстрілів та 20 бойових зіткнень з російськими військовими", - розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ наголосив, що противник зазнає втрат на Донеччині.

"На Авдіївському напрямку за добу було зафіксовано понад 122 обстріли та 28 бойових зіткнень з противником. Саме тому ці напрямки є одним з найактивніших точок на лінії фронту. Проте найголовніше, що ворог зазнає великих втрат особового складу на цих напрямках. Противнику не вдається прорвати нашу оборону біля Соледара та Марʼїнки", - додав він.

24 листопада російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів в районі Бахмута та Авдіївки

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