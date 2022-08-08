English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни зібрали найбільш боєздатні частини, щоб перекинути на Південь, але втрачають Схід, - військовий експерт Киричевський
Ексклюзив

Росіяни зібрали найбільш боєздатні частини, щоб перекинути на Південь, але втрачають Схід, - військовий експерт Киричевський

8 серпня, 2022 понедiлок
19:26
війна з Росією окупанти орки війська рф

Експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що успіх росіян біля Вуглегірської ТЕС - це останнє вороже просування на Сході України

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни перекинули зі Сходу на Південь не просто кількісну масу своїх військ – вони зібрали звідти найбільш боєздатні частини. Ті, хто залишився на Півдні - це вже залишковий принцип. Росіяни намагаються атакувати одразу на декількох напрямках на Сході України, але ЗСУ успішно відбивають ці атаки. РФ планує примусити ЗСУ відмовитися від звільнення Херсона, а потім перекинути сили на Схід та знову наступати. Але ЗСУ не дозволять армії РФ втілити цей сценарій", - підкреслив Киричевський.

  • Окупанти намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, наступали у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, але успіху не мали й відійшли. У свою чергу ЗСУ відбили наступальні дії ворога у напрямках Мар’їнки, Шевченко й Верхньокам’янського
  • Українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах
  • Українське військо поцілило по двох опорних пунктах ворога та складу з боєприпасами на Півдні, а також знищило російську техніку й ліквідувало 24 рашистів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
Військові новини
Читайте також:
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 серпня, 2022 субота
Ердоган особисто запропонував Путіну організувати зустріч із Зеленським у Туреччині
путін шойгу автомат
7 серпня, 2022 неділя
Розвідка Британії розповіла про чистки, які Путін влаштував серед генералів за провали в Україні
Глен Грант
6 серпня, 2022 субота
Атака на міста - це стратегічна помилка росіян, - військовий експерт Глен Грант
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.49
    Купівля 38.49
    Продаж 39.51
  • EUR
    Купівля 38.85
    Продаж 39.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
8 серпня
19:49
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
ЗСУ відбили наступ окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків і зупинили ворожі штурми біля Бахмута, Зайцевого, Вершини й Кодеми, - Генштаб
19:35
Мапа небезпечних територій, сповіщення про підозрілі об'єкти, довідник: запрацював застосунок мінної безпеки MineFree
19:32
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:54
Ексклюзив
Чернігів
Надзвичайно важливо не згортати реформу децентралізації, коли нам потрібно відновлювати міста, - засновниця Міжнародного саміту мерів
18:53
Віктор Петренко (праворуч)
Фігуриста Віктора Петренка позбавлено президентської стипендії через виступи в РФ після початку повномасштабної війни
18:50
Amnesty International
Звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію, - заступник очільника МЗС Польщі Пшидач
18:44
Герхард Шредер
"Сфера особистої дружби з Путіним є частиною приватного життя": німецькі соціал-демократи не виключили Шредера з партії
18:34
Ексклюзив
Микола Княжицький
У телемарафон треба запрошувати новинні канали, як Еспресо, тоді була б політична картинка, - Микола Княжицький
18:17
Руслан Стефанчук
Ще тоді, у 2008 році, світ мав би проявити рішучість і дати Росії по зубах, - голова Ради Стефанчук про річницю нападу РФ на Грузію
18:14
Ексклюзив
Росія планує затягнути під ядерну парасольку окуповані території, - військовий експерт Ступак
17:52
Amnesty International
Для звіту Amnesty International люди свідчили під тиском з боку силових охоронних органів РФ, - МКІП
17:51
паркування
У Києві влада тимчасово скасувала плату за паркування
17:36
ФК "Шахтар"
Цифрову копію поля "Донбас-Арена" продадуть за благодійні внески для України
17:31
Фінляндія
Фінські спеціалісти навчатимуть українських військових у Великій Британії
17:27
Премʼєрка Фінляндії Марін виступила за обмеження видачі росіянам європейських віз
17:21
Затримання
Готували вбивство міністра оборони й очільника розвідки: на Волині затримали кілерів спецслужб РФ
17:20
Ексклюзив
Володимир Сальдо
Колаборанти не готуються до референдуму на Херсонщині після "хвороби" Сальдо, - політолог Молчанов
17:13
Стріляв по житловому будинку Чернігова: російського танкіста засуджено до 10 років тюрми
17:09
Ексклюзив
путін путлер
Росія - як нарив: відбувається зараження, яке призведе до розпаду держави, - військовий експерт Бадрак
16:50
Дмитро Пєсков
Необхідних передумов немає, - Пєсков про можливість зустрічі Зеленського та Путіна
16:46
Буча ексгумація загиблих
У Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них – убиті
16:36
Ексклюзив
"Щупальця русского міра"
"Щупальця русского міра": чи місце українофобам в українській школі  
16:21
Ракета "Калібр"
Російська зброя оснащена західними компонентами, - оборонний аналітичний центр RUSI
16:14
"Європа сидить на пороховій діжці": Подоляк закликає Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС
16:03
Ексклюзив
Біньямін Нетаньягу
Якщо прем'єром Ізраїлю знову стане Нетаньягу - це біда, він себе позиціонує як друг Путіна, - місцевий журналіст
16:01
опалення
"Опалювального сезону не буде": очільник ВЦА Слов'янська заявив про консервацію систем опалення в місті
15:54
вакцинація
Італія розпочала вакцинацію від мавпячої віспи
15:49
Німеччина уряд
Берлін сприятиме швидкому отриманню Україною наступних €8 млрд допомоги, - Шмигаль
15:48
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Ексчемпіон світу в надважкій вазі назвав фаворита бою Усик - Джошуа
15:18
Ексклюзив
Авдіївка, обстріл школи
"Постійні обстріли, по два дні люди не виходять з підвалів": журналіст Еспресо розповів про ситуацію в Авдіївці
15:16
Ексклюзив
окупанти
Життя нестерпне: українці в окупації побачили, що таке "русскій мір", - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:12
Віктор Янукович та Михайло Єжель (ліворуч)
Ексміністру оборони Єжелю оголосили про підозру в держзраді через Харківські угоди
15:12
Війна в Україні
Наступні два місяці війни можуть бути вирішальними, - глава нацбезпеки Польщі Солох
15:07
Ексклюзив
грузія
"Російський туризм небезпечний для Грузії": командир "Грузинського легіону" Мамулашвілі застеріг щодо провокацій
15:07
Кинджал
Окупанти стріляли по Вінниччині найновішими ракетами "Кинджал"
15:04
Антоніу Гутерріш
"Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство": генсек ООН вимагає надати МАГАТЕ доступ до ЗАЕС
14:59
окупанти в Херсоні
Примусова паспортизація, рекет, пресинг на блокпостах: розвідка про посилення росіянами тиску на жителів окупованих територій
14:37
Руслан Стефанчук
На кону безпека всього світу: голова Ради Стефанчук про погрози Росії підірвати ЗАЕС
14:32
СБУ викрила ще трьох зрадників, яких РФ поставила "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині
14:25
На Запоріжжі гауляйтер окупантів Балицький розпорядився підготувати псевдореферендум про приєднання до РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV