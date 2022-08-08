Росіяни зібрали найбільш боєздатні частини, щоб перекинути на Південь, але втрачають Схід, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що успіх росіян біля Вуглегірської ТЕС - це останнє вороже просування на Сході України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни перекинули зі Сходу на Південь не просто кількісну масу своїх військ – вони зібрали звідти найбільш боєздатні частини. Ті, хто залишився на Півдні - це вже залишковий принцип. Росіяни намагаються атакувати одразу на декількох напрямках на Сході України, але ЗСУ успішно відбивають ці атаки. РФ планує примусити ЗСУ відмовитися від звільнення Херсона, а потім перекинути сили на Схід та знову наступати. Але ЗСУ не дозволять армії РФ втілити цей сценарій", - підкреслив Киричевський.
- Окупанти намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, наступали у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, але успіху не мали й відійшли. У свою чергу ЗСУ відбили наступальні дії ворога у напрямках Мар’їнки, Шевченко й Верхньокам’янського
- Українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах
- Українське військо поцілило по двох опорних пунктах ворога та складу з боєприпасами на Півдні, а також знищило російську техніку й ліквідувало 24 рашистів
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