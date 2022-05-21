Росіяни знищили майже 90% домівок у селі Вільхівка на Харківщині, - Синєгубов
Російська армія знищила практично 90% житлових будинків у селі Вільхівка Харківської області
Про це написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Росіяни сюди зайшли ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Коли ми вигнали окупантів, село поступово повертається до нормального життя. Окупанти знищили практично 90% домівок", - написав він.
Синєгубов зазначив, що правоохоронці фіксують воєнні злочини російської армії.
"Як і в інших звільнених населених пунктах, окупанти залишили сотні мінувань, весь час після звільнення тут працюють військові та вибухотехніки", - додав очільник ОВА.
Він назвав пріоритетами відновлення критичної інфраструктури, забезпечення соцвиплат та гуманітарної допомоги.
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