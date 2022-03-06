Росіяни знищили патрульний катер “Слов’янськ”, - мер Южного

Про це мер міста Южне Володимир Новацький, передає УП.

"3 березня було нанесено авіаудар ворожим літаком РФ по патрульному катеру "Слов’янськ". В результаті попадання крилатої ракети "повітря-земля" катер затонув. Пропали безвісти люди. Серед них - житель міста Южне Дмитро Махлін 1983 року народження", - сказав він.

Новацький додав, що чоловік зник ще 3 тому.