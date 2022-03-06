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Росіяни знищили патрульний катер “Слов’янськ”, - мер Южного

6 березня, 2022 неділя
21:10

В Одеській області після ракетного удару армії РФ затонув патрульний катер "Слов'янськ" ВМС України

Про це мер міста Южне Володимир Новацький, передає УП.

"3 березня було нанесено авіаудар ворожим літаком РФ по патрульному катеру "Слов’янськ". В результаті попадання крилатої ракети "повітря-земля" катер затонув. Пропали безвісти люди. Серед них - житель міста Южне Дмитро Махлін 1983 року народження", - сказав він.

Новацький додав, що чоловік зник ще 3 тому.

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Южне
катер
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