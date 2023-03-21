Росіяни зранку завдали понад 20 ударів по прикордонному селу на Харківщині, пошкоджені лінії електропередачі
У вівторок, близько 6:00, окупанти з мінометів обстріляли с.Басове, зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередач
Про це повідомили в telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
Також повідомляється, що минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області.
"Під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів. Зокрема, з артилерії, танків та мінометів ворог бив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому та ін", - йдеться у дописі.
Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.
"В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів", - зазначається у пості.
- Протягом 19 березня ворог випустив по території Херсонщини 385 снарядів з "градів" та важкої артилерії, внаслідок чого 6 людей зазнали поранень.
- 20 березня росіяни поцілили в житлові будинки у селі Микільське на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали місцеві чоловік та жінка. Також цього дня у лісосмузі біля села Станіслав Херсонської області на російській міні підірвався 18-річний хлопець: через тяжкі травми він загинув на місці.
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