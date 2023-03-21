Про це повідомили в telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Також повідомляється, що минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області.

"Під вогнем окупантів перебувало щонайменше 14 населених пунктів. Зокрема, з артилерії, танків та мінометів ворог бив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечій, Глибокому та ін", - йдеться у дописі.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

"В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів", - зазначається у пості.