Росіяни звикли жити в лайні: масового протесту в РФ не буде, - військовий психолог Козінчук
Військовий психолог Андрій Козінчук вважає, що протесту в Російській Федерації не буде, оскільки росіяни звикли жити в лайні
Психолог поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Для нас є один поганий фактор: росіяни звикли жити в лайні. І від того, що їм стане гірше й вони житимуть у лайні, якогось масового й великого протестного руху в Росії не буде. Протестувати буде хіба що еліта", - зазначив Козінчук.
Військовий додав, що російське населення стримують силовики.
"Населення Російської Федерації стримують силовики. Адже силовиків зробили більше, умови їм зробили кращі. Ближче до зими вони ще мають час. На мою думку, рухи в Росії почнуться восени, ближче до жовтня", - зауважив Андрій Козінчук.
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