Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити Дрезден через протести на підтримку України
Уродженка російського Таганрога обурилась мітингам у Дрездені на підтримку України після масованих ракетних обстрілів та звернулась у відео до Путіна з проханням "один разок добряче" вдарити і по німецькому місту
Відео агресивної путіністки та її персональні дані виклав у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.
Після ракетних ударів Росії по Україні 10 жовтня на центральну площу Дрездена вийшло багато людей. Обурена цим 30-річна Альона Дірксен (Соколова) з Росії записала відео. У короткому ролику вона наголосила, що українцям "було мало" та закликала Путіна вдарити і по німецькому місту.
Соколова з матірʼю Ніною тримає в Німеччині ресторан "Родина".
"Її вислови, гарно перекладені на німецьку, мають потрапити в поле зору уряду Саксонії та поліції Федеративної Республіки", - написав Андрій Цаплієнко.
Він також поділився посиланням на заклад родини та їхніми особистими даними.
"Знайомтесь. Альона Дірксен (Соколова) 05.01.1992 р.н. Mittweida Німеччина, народилась в Таганрозі.
Тримає з матір’ю Ніною ресторан для совкодрочерів «Родина» в Mittweida - https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida
Контакти сімейки Дірксен
Телефон забігаловки +4937279792106
https://ok.ru/profile/356349840504
https://vk.com/id23698938
Мати, Ніна Соколова 4 жовтня 1969 (53) - https://ok.ru/profile/118523946397 " - поінформував журналіст.
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