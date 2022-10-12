Відео агресивної путіністки та її персональні дані виклав у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Після ракетних ударів Росії по Україні 10 жовтня на центральну площу Дрездена вийшло багато людей. Обурена цим 30-річна Альона Дірксен (Соколова) з Росії записала відео. У короткому ролику вона наголосила, що українцям "було мало" та закликала Путіна вдарити і по німецькому місту.

Соколова з матірʼю Ніною тримає в Німеччині ресторан "Родина".

"Її вислови, гарно перекладені на німецьку, мають потрапити в поле зору уряду Саксонії та поліції Федеративної Республіки", - написав Андрій Цаплієнко.

Він також поділився посиланням на заклад родини та їхніми особистими даними.

"Знайомтесь. Альона Дірксен (Соколова) 05.01.1992 р.н. Mittweida Німеччина, народилась в Таганрозі.

Тримає з матір’ю Ніною ресторан для совкодрочерів «Родина» в Mittweida - https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida

Контакти сімейки Дірксен

Телефон забігаловки +4937279792106

https://ok.ru/profile/356349840504

https://vk.com/id23698938

Мати, Ніна Соколова 4 жовтня 1969 (53) - https://ok.ru/profile/118523946397 " - поінформував журналіст.

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