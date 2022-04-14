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Російська армія не може сформувати ударне угруповування; для них буде остання битва цієї війни - Жданов

14 квітня, 2022 четвер
14:54
Новини Олег Жданов

Неможливе повернення російських військ на Поліському чи Київському напрямках, у Білорусі залишили по одній батальйонно-тактичній групі для того, щоб здійснити атакуючі дії під час початку масштабного наступу на сході України, вони не можуть сформувати ударне угруповування зі свіжих сил, для них це остання битва цієї війни

Про неможливість повернення російських військ у Поліському та Київському напрямках  та переформування ударних угрупуваннь  пояснив Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт в етері Еспресо TV

Військовий експерт повідомив: "Повернення неможливе, тому що у Білорусі не залишилося російських військ. Вони залишили по одній батальйонно-тактичній групі для того, щоб здійснити атакуючи дії під час початку масштабного наступу на сході України, але решта військ вся перекинута на Донбас. Для того, щоб повернутися на північ, треба буде знову перекидати війська."

"Річ у тім, що на сьогодні вони не можуть сформувати такого ударного угруповування зі свіжих сил, вони змушені переформовувати ті батальойнно-тактичні групи, що залишилися після виходу з півночі та північного сходу України. Для них це остання битва цієї війни. Чим далі від початку, тим менше війна має популярності серед російського населення і менше бажаючих підписати контракт з російською армією"- зазначив полковник.
 

  • Нагадаємо, 9 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що  РФ переміщує війська до Бєлгородської й Воронезької областей для перегрупування та завершує відновлення боєздатності у Брянській і Курській областях

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війна з Росією
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