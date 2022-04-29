Про це пише The Economist.



"Вторгнення в Україну було катастрофою для російських збройних сил . За даними уряду Великої Британії, за два місяці боїв було вбито близько 15 000 військовослужбовців. Знищено щонайменше 1600 броньованих машин, а також десятки літаків і флагман Чорноморського флоту. Штурм столиці, був хаотичним провалом", - пише видання.

Російський оборонний бюджет становить понад 250 мільярдів доларів, утричі перевищуючи британський чи французький, але велика його частина, схоже, втрачена через корупцію.

Дотепер Росія так і не змогла встановити контроль над небом чи поєднати силу своїх ВПС з танками, артилерією і піхотою. Занурившись у корупцію та не в змозі вчитися на власних помилках, генерали відкинули передові військові доктрини, скотившись до руйнування міст й тероризування цивільних.

"Високомотивовані сили України є докором цим російським невдачам, - пише The Economist. - Попри те, що вони були менш чисельними і погано озброєними, вони чинили опір армії вторгнення, передаючи прийняття рішень невеликим, адаптованим місцевим підрозділам, які отримували поточну розвідку. Навіть якщо російська кампанія тепер під одним командувачем, досягне успіху на Донбасі, вона зробить це головним чином завдяки своїй масі. Її претензія бути сучасною силою настільки ж переконлива, як іржаві танкові гори в українських полях".

Путін готовий йти на ризик, який для інших, включаючи багатьох росіян, не має сенсу. Подальше падіння російської могутності може призвести до ще більш безрозсудної агресії. "Приклад України показує, що в майбутніх війнах, якщо російські сили не зможуть перемогти на полі бою, вони вдадуться до звірств . Слабша російська армія може бути ще більш жорстокою. Для тих, хто по всьому світу стикається з російською агресією, це жахлива перспектива", - робить висновок The Economist.



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