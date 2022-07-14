Про це повідомили співробітники поліції Харківської області у фейсбук.

Як йдеться у повідомленні, за минулу добу російські війська обстріляли з ракетних установок Харків і область. Внаслідок цих обстрілів частково постраждало депо Харківського метрополітену, зруйновано житлові будинки й газо-розподільча підстанція, а також горіли поля з урожаєм.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж", - зазначають харківські правоохоронці.

Також поліція Харківської області отримала від харків'ян інформацію про 10 осіб, які можуть підозрюються у співпраці з окупантами. Наразі вони затримані й проводиться перевірка.

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, вночі на 14 липня окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районах Харкова - о 23 год та після 2 год.

"Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - написав він.

Також протягом минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

"Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди автомобілі. В Ізюмському районі обстрілами росіян пошкоджена критична інфраструктура, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби від російської агресії постраждали та госпіталізовані 2 мирних жителів Чугуївського району.