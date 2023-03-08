Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

"Російській владі вдалося позбавити ініціативи або демотивувати переважну більшість населення. Їй вдалося переконати росіян в тому, що вони якась виняткова народність, яка має право грабувати, калічити, вбивати, гвалтувати сусідні народи. І що в цьому праві полягає велич російського народу - у здатності нищити своїх сусідів. Росіяни зараз цим пишаються", - сказав він.

Бурковський наголосив, що російський диктатор за попередні роки відбив бажання опиратися владі і намагатися змінити владу у РФ.

"Більшість росіян просто не бачить альтернативи. Російська влада зробила для цього все - вбивала, саджала за ґрати опозиціонерів, витискала за кордон. Під час мобілізації дуже багато активних людей втекли з країни. Підстав для повстання немає, хоча є той факт, що вони мобілізують сотні тисяч людей і кидають їх потім на фронті напризволяще. Якщо ці люди виживуть і повернуться до Росії, я б не виключав, що багато з цих захоче приєднатися до легіону "Свобода Росії" чи до Російського добровольчого корпусу і помститися владі за ті нещастя, які вони пережили в Україні", - підсумував аналітик.