Російська влада переконала людей, що їхня велич - у праві на можливість нищити сусідів, - аналітик Бурковський
Кремлю вдалося переконати росіян в тому, що вони якась виняткова народність, яка має право грабувати, калічити, вбивати, гвалтувати сусідні народи
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Петро Бурковський.
"Російській владі вдалося позбавити ініціативи або демотивувати переважну більшість населення. Їй вдалося переконати росіян в тому, що вони якась виняткова народність, яка має право грабувати, калічити, вбивати, гвалтувати сусідні народи. І що в цьому праві полягає велич російського народу - у здатності нищити своїх сусідів. Росіяни зараз цим пишаються", - сказав він.
Бурковський наголосив, що російський диктатор за попередні роки відбив бажання опиратися владі і намагатися змінити владу у РФ.
"Більшість росіян просто не бачить альтернативи. Російська влада зробила для цього все - вбивала, саджала за ґрати опозиціонерів, витискала за кордон. Під час мобілізації дуже багато активних людей втекли з країни. Підстав для повстання немає, хоча є той факт, що вони мобілізують сотні тисяч людей і кидають їх потім на фронті напризволяще. Якщо ці люди виживуть і повернуться до Росії, я б не виключав, що багато з цих захоче приєднатися до легіону "Свобода Росії" чи до Російського добровольчого корпусу і помститися владі за ті нещастя, які вони пережили в Україні", - підсумував аналітик.
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