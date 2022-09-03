Російська залізниця отримала рознарядку на 10 тис. найманців, - Генштаб ЗСУ

Про це ввечері 3 вересня 2022 року повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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"Державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору "добровольців" на війну. Так, компанія «российские железные дороги» отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт", - зазначили в українському Генштабі.

Нагадаємо, Росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України.

За інформацією військового експерта Defense Express Валерія Рябих, противник, формуючи 3-й корпус, планував його використовувати для підсилення армії РФ на окремих напрямках, але тепер мова йде про заміщення втраченої техніки та особового складу.

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