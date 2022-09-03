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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російська залізниця отримала рознарядку на 10 тис. найманців, - Генштаб ЗСУ

Російська залізниця отримала рознарядку на 10 тис. найманців, - Генштаб ЗСУ

3 вересня, 2022 субота
20:30
війна з Росією

Керівництво Російської залізниця розіслало своїм структурним підрозділам підготувати для участі у війні проти України 10 тисяч співробітників

Про це ввечері 3 вересня 2022 року повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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"Державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору "добровольців" на війну. Так, компанія «российские железные дороги» отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт", - зазначили в українському Генштабі.

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Росія
ЗСУ
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