Російські боти провокують українських користувачів соцмереж здавати цінну інформацію ворогу
У соцмережах російські боти за допомогою вкидів про взяття російськими військами різних населених пунктів виманюють з українських користувачів цінну інформацію
Про це пише координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець на своїй сторінці у Facebook.
Як він пояснює, боти під виглядом українських користувачів кидають у місцеві пабліки набір повідомлень про "взяття російськими військами" населених пунктів, бої за які ще тривають, або ж вони взагалі під контролем ЗСУ, проте близько до лінії фронту.
"Народ, звичайно ж, починає спростовувати. І в пориві емоцій, починає наводити аргументи рівня – "та я живу там і там", "та мені особисто все видно і чутно", іноді навіть наші військові, прагнучи викрити провокатора, мимоволі видають досить цінну для ворога, що оперує у цьому районі, інформацію", – говорить Машовець.
На його думку, це один із рідкісних прикладів грамотної ІПСО противника на оперативно-тактичному рівні.
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Росія почала активно ширити дезінформацію про нібито провокації українських спецслужб у Дніпрі.
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