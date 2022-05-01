Російські держкомпанії та установи відмовляться від західних антивірусних програм з 2025 року
Російські державні компанії та установи мають створиити підрозділи з ІТ-безпеки, а з 2025 року – відмовитися від антивірусних програм із "недружніх країн"
Відповідний указ президента РФ Володимира Путіна опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
Згідно з ним, в рамках додаткових заходів інформаційної безпеки у кожному відомстві, установі та системоутворюючих організаціях мають бути створені підрозділи з ІТ-безпеки.
А з 2025 року установам та держкомпаніям заборонено буже використовувати засоби захисту інформації, вироблені у "недружніх країнах".
- Нагадаємо, антивірусна програма Avast припинила постачання до РФ і Білорусі.
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