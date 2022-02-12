Російські дипломати почали залишати Україну, - росЗМІ
Російські дипломати та співробітники консульств почали залишати Україну на тлі інформації про нове вторгнення РФ
Про це повідомляє російська агенція "РИА Новости".
Джерело стверджує, що в Україні вже виникли складнощі із записом на прийом до посольства РФ.
"За заявами українських громадян, російські дипломати та співробітники консульств в Україні почали їхати до Росії. Про це, зокрема, говорять труднощі під час запису на прийом до консульств і посольства", — розповів співрозмовник агенції.
Він додав, що на тлі оголошеної посольствами багатьох інших країни евакуації дипломатів "Москва вирішила піти тим самим шляхом".
У МЗС Росії поки не прокоментували цю інформацію.
За останню добу 16 країн закликали своїх громадян виїхати з України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого стало відомо, що Сполучені Штати готуються евакуювати співробітників свого посольства в Києві через загрозу російського вторгнення до України.
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