Російські генерали боягузливі, вони готові гинути, але не сказати, що завдання нездійсненне, - Фейгін

Про це він поділився своїми думками в ефірі телеканалу "Еспресо".



Марк Фейгін зазначив, що має всі підстави вірити даним української розвідки про загибель дев'яти чи десяти російських генералів, навіть, якщо і сім загинуло, то це немало.



"Це означає, що генерали намагаються болісно досягти хоч якогось успіху, пересувають командні пункти ближче до бойових зон і їх там накривають. Добре працює українська розвідка, також допомагає й американська, завдяки їх розвідданим з'являється інформація і точні координати, куди влучає артилерія чи інше озброєння. З таким успіхом можна покосити все військове керівництво", - підкреслив російський опозиційний діяч.



Фейгін нагадав, що ще на початку війни російський генштаб неохоче збирався воювати тому, що там розуміли, що гинути їм, а не московським пропагандистам.



"Вони гинуть тому, що їх гонять туди й кажуть, що до такого-то числа забезпечити результат, а не забезпечиш, потрапиш під розстріл. Ця ситуація виявила, що вони боягузливі, тобто вони готові гинути десь в Україні, а не прийти й сказати, що завдання нездійснене і ми його виконувати не будемо", – зауважив діяч.



Фейгін додав, що на сьогодні для російського генштабу ситуація не успішна, але вони її продовжують.

Напередодні колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов отримав поранення на території України

Також російський олігарх Тиньков назвав війну в Україні божевіллям і написав на своїй сторніці у соцмережі: "Генерали, прокинувшись з похмілля, втямили, що у них лайно-армія".