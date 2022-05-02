Російські генерали боягузливі, вони готові гинути, але не сказати, що завдання нездійсненне, - Фейгін
Марк Фейгін, російський опозиційний діяч, вважає, що російські генерали намагаються болісно досягти хоч якогось успіху, пересувають командні пункти ближче до бойових зон, де і гинуть. Вони боягузливі, тобто вони готові гинути десь в Україні, а не прийти та сказати, що завдання нездійснене і ми його виконувати не будемо
Про це він поділився своїми думками в ефірі телеканалу "Еспресо".
Марк Фейгін зазначив, що має всі підстави вірити даним української розвідки про загибель дев'яти чи десяти російських генералів, навіть, якщо і сім загинуло, то це немало.
"Це означає, що генерали намагаються болісно досягти хоч якогось успіху, пересувають командні пункти ближче до бойових зон і їх там накривають. Добре працює українська розвідка, також допомагає й американська, завдяки їх розвідданим з'являється інформація і точні координати, куди влучає артилерія чи інше озброєння. З таким успіхом можна покосити все військове керівництво", - підкреслив російський опозиційний діяч.
Фейгін нагадав, що ще на початку війни російський генштаб неохоче збирався воювати тому, що там розуміли, що гинути їм, а не московським пропагандистам.
"Вони гинуть тому, що їх гонять туди й кажуть, що до такого-то числа забезпечити результат, а не забезпечиш, потрапиш під розстріл. Ця ситуація виявила, що вони боягузливі, тобто вони готові гинути десь в Україні, а не прийти й сказати, що завдання нездійснене і ми його виконувати не будемо", – зауважив діяч.
Фейгін додав, що на сьогодні для російського генштабу ситуація не успішна, але вони її продовжують.
- Напередодні колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов отримав поранення на території України
- Також російський олігарх Тиньков назвав війну в Україні божевіллям і написав на своїй сторніці у соцмережі: "Генерали, прокинувшись з похмілля, втямили, що у них лайно-армія".
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