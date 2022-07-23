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Російські генерали завжди є пріоритетом для снайперів та артилерії, - військовий експерт Селезньов

23 липня, 2022 субота
18:43
війна з Росією ЗСУ знищили артилерійський склад

Високопосадовці російської армії є пріоритетною ціллю для українських снайперів та артилерії

Про це повідомив у ефірі Еспресо військовий експерт Владислав Селезньов.

"Офіцерський склад є пріоритетною ціллю і для роботи українських артилеристів, і для снайперів, адже набагато ефективніше знищити одного російського генерала, який ухвалює рішення, ніж вибивати поодинці російських вояків. Завжди російські генерали, офіцери-високопосадовці були пріоритетною ціллю. А робота HIMARS та інших систем, які на великих відстанях вражають ворожі позиції, - лише додає статистики", - сказав він.

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російська армія
ЗСУ
Військові новини
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