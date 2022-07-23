Російські генерали завжди є пріоритетом для снайперів та артилерії, - військовий експерт Селезньов
Високопосадовці російської армії є пріоритетною ціллю для українських снайперів та артилерії
Про це повідомив у ефірі Еспресо військовий експерт Владислав Селезньов.
"Офіцерський склад є пріоритетною ціллю і для роботи українських артилеристів, і для снайперів, адже набагато ефективніше знищити одного російського генерала, який ухвалює рішення, ніж вибивати поодинці російських вояків. Завжди російські генерали, офіцери-високопосадовці були пріоритетною ціллю. А робота HIMARS та інших систем, які на великих відстанях вражають ворожі позиції, - лише додає статистики", - сказав він.
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