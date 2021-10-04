Російські найманці порушують права людини у ЦАР, - урядова доповідь

Про це йдеться в урядовій доповіді ЦАР, повідомляє Радіо Свобода.

Урядові війська ЦАР, яких підтримують миротворці ООН, російські та руандійські військові, вели боротьбу з повстанцями, котрі не погоджуються з результатами виборів президента. Збройний конфлікт між незгодними з таким результатом повстанцями та армією завершився вигнанням перших зі столиці, міста Бангі.

Уряд почав розслідування фактів порушень прав людини під час боїв між армією і противниками президента. Спостерігачі ООН дійшли висновку, що війська ЦАР і російські найманці вбивали мирних жителів, займали шкільні будівлі та займалися мародерством. Уряд зареєстрував 103 факти порушень прав людини, до яких причетні інструктори з Росії, урядові війська та повстанці.

У доповіді повідомляється, що звинувачення проти російських найманців задокументовані для передачі російським судовим органам. Деяких інструкторів уже відправили до РФ.