Російські найманці порушують права людини у ЦАР, - урядова доповідь
Російські військові інструктори у Центральноафриканській республіці цього року неодноразово порушували права людини, беручи участь у війні в країні
Про це йдеться в урядовій доповіді ЦАР, повідомляє Радіо Свобода.
Урядові війська ЦАР, яких підтримують миротворці ООН, російські та руандійські військові, вели боротьбу з повстанцями, котрі не погоджуються з результатами виборів президента. Збройний конфлікт між незгодними з таким результатом повстанцями та армією завершився вигнанням перших зі столиці, міста Бангі.
Уряд почав розслідування фактів порушень прав людини під час боїв між армією і противниками президента. Спостерігачі ООН дійшли висновку, що війська ЦАР і російські найманці вбивали мирних жителів, займали шкільні будівлі та займалися мародерством. Уряд зареєстрував 103 факти порушень прав людини, до яких причетні інструктори з Росії, урядові війська та повстанці.
У доповіді повідомляється, що звинувачення проти російських найманців задокументовані для передачі російським судовим органам. Деяких інструкторів уже відправили до РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.5
Купівля 26.5Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.06
- Актуальне
- Важливе