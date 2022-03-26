Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Російські окупанти будуть зосереджуватися на Півдні й Сході України, аби захопити більше тириторії та використовувати це на перемовинах, - Казарін
Ексклюзив

Російські окупанти будуть зосереджуватися на Півдні й Сході України, аби захопити більше тириторії та використовувати це на перемовинах, - Казарін

26 березня, 2022 субота
08:28

Журналіст, публіцист Павло Казарін вважає, що російські окупаційні війська будуть активніше просуватися на Півдні й Сході України, щоб захопити якнайбільше українських територій і використовувати це як елемент торгів на перемовинах

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Окупанти змінили тактику. Російська армія більше не намагається бути армією, що звільняє. Вона перетворилася на армію, що захоплює. Тому російські окупанти зараз не соромляться використовувати методи, які ми востаннє бачили на наших землях 70 років тому. Я маю на увазі всі ці обстріли житлових кварталів", - зазначив Казарін.

На думку журналіста, Російська Федерація хоче захопити якнайбільше українських територій, аби посилити позицію на офіційних перемовинах з Україною.

"Росія прагне захопити якнайбільше для того, щоб потім використовувати це як предмет для торгів з українською делегацією. Саме тому окупанти більше просуваються на Півдні й Сході. Тому росіяни зараз не хочуть зосереджуватися на 5-ох напрямках відразу, як вони це робили, а зосередитись на кількох, аби просування на українські землі потім використовувати як аргумент під час торгів", - зауважив Павло Казарін.

  • Нагадаємо, Reuters повідомляє, з посиланням на заяву високопоставленого чиновника з Міноборони США, що після невдач на інших напрямках Росія може переключитись лише на захоплення сходу України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
окупація
російська агресія
Південь
схід України
переговори з Росією
Читайте також:
Володимир Огризко
23 березня, 2022 середа
Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко
Саратов
25 березня, 2022 п'ятниця
В результаті нанесення удару по окупованому порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”, - Генштаб
Пентагон
25 березня, 2022 п'ятниця
Росія стає тягарем для Китаю після вторгнення в Україну, - Пентагон
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.18
    Продаж 33.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 березня
08:17
Микола Княжицький
"Супутникові тарілки рятують міста від капітуляції": Княжицький порадив громадянам установити супутникові тарілки й налаштувати українські канали
08:00
російська армія
Провести мобілізацію для росії є проблематично – Генштаб ЗСУ
07:53
Сергій Гайдай
На Луганщині окупанти прагнуть влаштувати голодомор й обстрілюють продовольчі склади, - Гайдай
07:34
Ексклюзив
НАТО УКРАЇНА
Максим Розумний: НАТО – вибір без варіантів
07:29
російські окупанти
Окупанти розгорнули майже всі підрозділи Росгвардії, що дислокувалися в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині, для придушення спротиву мешканців і намагаються активізувати диверсії в Києві, - Генштаб ЗСУ
07:17
Газпром
Європа об'єднається в закупівлі енергії та газу, щоб знищити вплив Кремля
06:51
Матеуш Моравецький
Дедалі більше членів НАТО виступають за миротворчу місію в Україні, - Моравецький
06:28
Андрій Цаплієнко
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення на Чернігівщині
06:25
Ліки
Аптеки України стали отримувати нову партію L-тироксину для лікування щитовидної залози
06:13
ООС ЗСУ
Захисники Донбасу відбили 9 атак, знищили 3 літаки, майже 40 одиниць техніки та 170 ворогів, - ООС
05:57
Український інститут книги
Український інститут книги став учасником Європейської мережі літературного перекладу
05:26
Валентина Верецька
Українка, що втекла за кордон від війни, виграла марафон в Єрусалимі
04:56
Джо Байден
У Варшаві Байден зустрінеться із Дудою та виступить із промовою щодо війни в Україні, - Салліван
04:36
Михайло Федоров
Spotify, OLX Group, Schlumberger. У Мінцифри розповіли про нові успіхи цифрової блокади Росії та Білорусі
04:13
Мелітополь
Російські окупанти на Запоріжжі збирають проплачений мітинг у Мелітополі та "вводять" рублі у Токмаку, - ОВА
03:48
Чорнобильська АЕС
Європейська організація з ядерних досліджень зупиняє співпрацю з Росією та Білоруссю
03:26
Харків, війна
Після невдач на інших напрямках Росія може переключитись лише на захоплення сходу України, - Reuters
03:04
Олександра Назарова і Максим Нікітін
Українські фігуристи на чемпіонаті світу у Франції виступали без костюмів та тренувань, але під овації залу
02:44
евакуація
З початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 54 співробітники Укрзалізниці, - Камишін
02:27
вилучена техніка в Полтавській області
13 одиниць військової техніки, зброя та боєприпаси, - поліція Полтавщини прозвітувала про превентивну роботу в умовах війни
02:03
хімічна атака
Молимось, щоби цього не було, але треба готуватись, - голова Сумської ОВА про можливу російську хімічну атаку
01:43
Великобританія ввела санкції, які блокують виробництво російських дронів
01:21
уламок російської ракети
За попередню добу українська ППО збила 3 літаки, 1 вертоліт, щонайменше 5 ракет та 3 БПЛА, - Повітряні сили ЗСУ
00:58
Anonymous
Таємні угоди, секрети олігархів та конфіденційні відео, - Anonymous "злили" базу Центробанку РФ та записали звернення до Путіна
00:49
Олена Костевич
Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пневматичного пістолета
00:31
Генштаб ЗСУ
Ворог підтягує додаткові підрозділи артилерії до кордонів України та намагається придушити спротив населення тимчасово окупованих територій, - Генштаб ЗСУ
00:18
окупаційний символ Z
В Росії зняли з посади командувача першої танкової армії, - журналіст Цимбалюк
00:16
Іванка Трамп
Донька Дональда Трампа приєдналася до підтримки України та передала 1 млн продуктових наборів
00:00
Путін в Лужниках
Подоляк припустив, що Росія атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан
2022, п'ятниця
25 березня
23:52
собаки, кінологи
Кінологи з поліції піклуються про тварин, які залишились без господарів на Київщині
23:52
ЧАЕС під окупацією
З 21 березня на ЧАЕС не було ротації персоналу, - CNN
23:31
Роберто Де Дзербі та Даріо Срна (праворуч)
У "Шахтарі" спростували інформацію, що тренер Де Дзербі розірвав контракт з клубом
23:06
Розбита техніка під Тростянцем
На Сумщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Фото
22:36
Павло Єльянов
Український гросмейстер Павло Єльянов відмовився від участі в Чемпіонаті Європи. Не хоче грати з росіянами та білорусами
22:27
Порошенко
Порошенко: озброєння України – це найкоротша дорога до миру
22:22
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 25 березня
22:14
Зеленський
Уряд готує нову програму підтримки для переселенців з районів бойових дій, - Зеленський
22:09
Абрамович
Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times
22:06
Байден в Білому домі
США готові надати $1 млрд допомоги і прихистити 100 тис. українських біженців, - Байден
22:02
Зеленський
Зеленський закликав російських переговорників говорити змістовно, чесно і задля результату, а не тягнути час
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV