Російські окупанти на підступах до Каховської ГЕС посилили фортифікаційні споруди
На Херсонщині армія РФ посилила інженерні укріплення на підступах до Каховської гідроелектростанції, ймовірно, аби забезпечити відхід з фронту
Про це інформує в Медіацентрі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Посилили особовим складом Козацьке і Веселе, це на підступах до дамби греблі Каховської ГЕС. Також сьогодні з'явилася інформація, що окупанти посилили фортифікаційні споруди в Наддніпрянському", - каже Хлань.
Депутат вважає, що укріплення рашисти роблять для того, аби забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту.
"Тобто можна казати про те, що під натиском наших Збройних Сил окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту", - додав Хлань.
- Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС.
- У ГУР заявили, що наразі немає підстав вважати, що російські окупанти підірвуть Каховську ГЕС через недостатню кількість вибухівки, утім від РФ можна очікувати будь-яких провокацій
- Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловлював думку, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж.
- Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.
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