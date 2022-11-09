Російські окупанти на підступах до Каховської ГЕС посилили фортифікаційні споруди

Про це інформує в Медіацентрі депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Посилили особовим складом Козацьке і Веселе, це на підступах до дамби греблі Каховської ГЕС. Також сьогодні з'явилася інформація, що окупанти посилили фортифікаційні споруди в Наддніпрянському", - каже Хлань.

Депутат вважає, що укріплення рашисти роблять для того, аби забезпечити відхід своїх частин з лінії фронту.

"Тобто можна казати про те, що під натиском наших Збройних Сил окупанти готуються і роблять все можливе, щоб це був не абсолютний провал фронту, а щоб це виглядало начебто як плановий відступ від лінії фронту", - додав Хлань.

Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС.

У ГУР заявили, що наразі немає підстав вважати, що російські окупанти підірвуть Каховську ГЕС через недостатню кількість вибухівки, утім від РФ можна очікувати будь-яких провокацій

Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловлював думку, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж.

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла.