Російські окупанти примусово депортують людей, створюючи фейкові "зелені коридори"
Більшість так званих гуманітарних коридорів ведуть до Росії. Люди, тікаючи від обстрілів, автоматично потрапляють до країни окупанта
Про це йдеться на телеграм-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.
"За примусовою депортацією слідує примусова паспортизація. Росія видає паспорти громадянам України, які були вивезені в різні регіони. Для цього Путін офіційним указом навіть спростив систему надання громадянства РФ", – зазначили у Центрі.
Зокрема дали рекомендації уважно слідкувати за актуальними гуманітарними коридорами, які ведуть на територію України.
"Якщо ви вже опинилися за межами України та у вас немає при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть смс із вашими координатами рідним чи друзям, які можуть допомогти", – пояснюють у дописі.
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