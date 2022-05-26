Російські окупанти примусово депортують людей, створюючи фейкові "зелені коридори"

Про це йдеться на телеграм-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.

"За примусовою депортацією слідує примусова паспортизація. Росія видає паспорти громадянам України, які були вивезені в різні регіони. Для цього Путін офіційним указом навіть спростив систему надання громадянства РФ", – зазначили у Центрі.

Зокрема дали рекомендації уважно слідкувати за актуальними гуманітарними коридорами, які ведуть на територію України.

"Якщо ви вже опинилися за межами України та у вас немає при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть смс із вашими координатами рідним чи друзям, які можуть допомогти", – пояснюють у дописі.

Нагадаємо, російські паспорти для жителів Херсонщини та Запоріжжя окупанти планують видавати в Криму

Окупанти проголошують видачу паспортів, щоб потім використати мешканців області, зокрема, в мобілізаційних заходах, – голова Запорізької ОВА

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