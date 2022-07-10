Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти з військових частинах поблизу кордону з Україною, напередодні відрядження на війну, виводять техніку з ладу, аби залишитися на території РФ.



"Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи", - йдеться в повідомленні.

У розвідці додають, що такі випадки не поодинокі в російській армії: "Командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну".

СБУ перехопила розмову окупантів про розбомблений російською армією батальйон "Народної міліції "ДНР" на Донеччині .

5 липня Головне управління розвідки МО України оприлюднило чергову перехоплену розмову "ДНР"івця зі своєю дружиною.

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