Російські окупанти вивели з ладу 17 БТР та 9 командно-штабних машин, щоб не їхати на фронт, - розвідка
Українська розвідка виявила, що рашисти виводять з ладу свою бойову техніку, аби не їхати на війну. Зокрема окупанти зі 103 мотострілецького полку протягом тижня вивели з ладу 17 БТР та 9 командно-штабних машин
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупанти з військових частинах поблизу кордону з Україною, напередодні відрядження на війну, виводять техніку з ладу, аби залишитися на території РФ.
"Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи", - йдеться в повідомленні.
У розвідці додають, що такі випадки не поодинокі в російській армії: "Командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну".
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