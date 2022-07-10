Російські окупанти за добу втратила 100 військових, 8 бронемашин і 7 автоцистерн, - Генштаб ЗСУ
Генштаб назвав втрати РФ з 24 лютого до 10 липня - близько 37 300 окупантів, 1 641 танк, 3 823 бронемашин і 2 694 автоцистерн
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
- особового складу близько 37 300 (+100) осіб
- танків ‒ 1 641 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 823 (+8) од,
- артилерійських систем – 834 (+2) од,
- РСЗВ ‒ 247 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 108 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 676 (+2),
- крилаті ракети ‒ 155 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 694 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 66 (+0).
Армія РФ за добу найбільших втрат зазнала на Краматорському напрямку.
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