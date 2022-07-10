Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

особового складу близько 37 300 (+100) осіб

танків ‒ 1 641 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 823 (+8) од,

артилерійських систем – 834 (+2) од,

РСЗВ ‒ 247 (+0) од,

засоби ППО ‒ 108 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 676 (+2),

крилаті ракети ‒ 155 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 694 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 66 (+0).

Армія РФ за добу найбільших втрат зазнала на Краматорському напрямку.

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