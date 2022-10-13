Про це повідомив міністр внутрішніх справ Монастирський в етері телемарафону, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Фактично біля кожного звільненого населеного пункту знаходяться місця поховань людей, які піддавалися тортурам і іншим воєнним злочинам. Щоб навіть підійти до братської могили, потрібно ці місця розміновувати, бо вони майже всі заміновані". - заявив міністр внутрішніх справ.

Лише на звільнених територіях Харківщини виявили 22 російські катівні.

Нагадаємо, правоохоронці виявили жахливу катівню у звільненому від росіян селі Піски-Радьківські в Харківській області. У катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками й лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.

У катівні окупантів, яку поліцейські виявили днями в місті Вовчанськ на Харківщині, знайшли інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Росіяни били незаконно ув’язнених, катували їх електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці

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