Російські окупанти зупинилися поблизу Конотопу, вони вимагають їжу у місцевих жителів і намагаються купити пальне

Про це повідомляють Сухопутні війська України у Facebook.



"Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів", - йдеться в дописі.



На околицях міста знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.



"Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - зазначили у військах.

