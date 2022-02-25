Російські окупанти зупинилися поблизу Конотопу, вони вимагають їжу у місцевих жителів і намагаються купити пальне
Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу, у них проблема з пальним та постачанням
Про це повідомляють Сухопутні війська України у Facebook.
"Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів", - йдеться в дописі.
На околицях міста знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.
"Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте", - зазначили у військах.
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