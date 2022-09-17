Російські підводні човни тренуються випускати ракети поблизу Аляски, - Reuters
Атомні підводні човни РФ випустили крилаті ракети в Арктиці в рамках військових навчань "Умка-2022" в Чукотському морі
Про це передає Reuters.
"Росія розглядає свою величезну арктичну територію як життєво важливий стратегічний інтерес і роками нарощує свій військовий потенціал в регіоні, викликаючи тривожні дзвіночки на Заході", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що навчання, названі "Умка-2022", проходили в Чукотському морі, східній ділянці Північного Льодовитого океану, що відокремлює РФ від американського штату Аляска.
Міністерство оборони РФ заявило в п'ятницю, що два атомні підводні човни - "Омськ" і "Новосибірськ" - випустили з Чукотського моря протикорабельні крилаті ракети, вразивши цілі на відстані 400 кілометрів (250 миль).
У агентстві додають, що Москва продовжила програму гучних військових навчань, попри те, що основна частина її сухопутних сил бере участь у війні в Україні. Раніше цього місяця вона провела масштабні військові навчання на російському Далекому Сході, в яких взяли участь близько 50 000 військових.
- 3 вересня російський атомний підводний човен сплив у Середземному морі. Росія могла таємно ввести у Середземне море атомну субмарину, імовірно, це АПЧ К-266 "Орел" – одна з субмарин "Оскар II", які все ще служать у Північному флоті Росії. Аналітики НАТО стежили за кораблем, щоб визначити його тип і ціль. Ймовірно, що це був атомний підводний човен, тобто він працює на атомній енергії. Цей термін не означає, що він несе ядерну зброю.
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