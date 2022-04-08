Російські пропагандисти так поспішали звинуватити Україну, що випадково видали свою винуватість, – Зеленський

Про це йдеться у черговому зверненні Президента України Володимира Зеленського, передає "Еспресо.Захід".



"Це черговий воєнний злочин росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності. Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість росії. Агенція РІА Новини опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений, ще до події, коли ракети були у повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом", – зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що 38 людей загинули на місці. Протягом дня в лікарнях померли ще 12 людей. Загинуло п’ятеро дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених.

За словами Президента, усі провідні держави світу вже засудили удар по Краматорську. "Ми очікуємо твердої глобальної реакції на цей воєнний злочин. Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться", – наголосив глава держави.

Він додав, що усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто, як і які накази віддавав. "Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча", – впевнений Президент.

Нагадаємо, 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини.

Зеленський назвав обстріл росіянами вокзалу Краматорська "злом, яке не має меж".

Мер Краматорська припустив, що якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.

У РНБО заявили, що РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська.

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