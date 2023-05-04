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Російські склади із паливом вразливі до атак безпілотників, - британська розвідка

4 травня, 2023 четвер
09:59
Війна з Росією Бєлгород вибух

У прикордонних з Україною областях РФ та на тимчасово окупованих територіях паливні склади Росії є дуже вразливими до атак БПЛА. Через це Москва може змінити схему операцій із дозаправки своїх сил

Про це ідеться у свіжому звіті британської розвідки.

Фахівці зазначили, що 3 травня відбулася пожежа на російському складі ПММ у селищі Хвиля на материковій частині Росії у Керченській протоці, неподалік Кримського мосту. Причиною міг стати удар безпілотника, що відповідає тенденції пошкодження російських складів палива з початку року.

За даними британської розвідки, руйнування мережі зберігання та розподілу палива, імовірно, змусить Росію внести корективи до операцій із дозаправки збройних сил, щоб пом'якшити удари по них.

"Зміни можуть бути розгортанням додаткових заходів захисту на об'єктах зберігання палива, як наприклад, у Туаспе, або використання інфраструктури в менш небезпечних регіонах", - зазначають у міноборони Великої Британії.

  • Британська розвідка звертає увагу, що 28 квітня та 1 травня Росія завдала масованих ударів крилатими ракетами по Україні. Це були перші такі атаки за 50 днів, а попередні сталися 9 березня.

Світ
Україна
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