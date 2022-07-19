Російські склади з боєкомплектом в ОРДЛО ще є, їх треба палити, - очільник Авдіївської ВА
У російської армії на окупованому Донбасі досі є багато боєкомплекту
Про це заявив в ефірі Еспресо керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Останні декілька днів ми бачимо, що вони активізувались по всій лінії. Мар'їнський, Курахівський напрямки, наш Авдіївський, Бахмутський, Торецький, більше йде активізація артилерії. За 8 років вони дуже серйозний боєкомплект звезли в ОРДЛО і ті склади, що горіли, їх треба ще палити", - сказав він.
За словами Барабаша, логістика росіян дійсно почала підкульгувати.
"Ми це бачимо по перехопленням, але ще дуже багато боєкомплекту знаходиться безпосередньо на позиціях, з яких вони ведуть обстріли по нашим позиціях і по мирним містам", - зазначив очільник адміністрації.
Він додав, що уже немає масованого наступу піхоти.
"Живої сили набагато менше. Якщо вони щось роблять, то невеликими силами, малими групами, тому що, на серйозний наступ немає особового складу. Що стосується, того хто там - ми знаємо, що в полон потрапляли примусово мобілізовані люди з Волновахи, Лиману", - підсумував Барабаш.
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