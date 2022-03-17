Російські солдати мародерять і чинять терор, тому що їм нема чого їсти, – Живицький
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький вважає, що російські солдати не мають чого їсти і відрізані від доставки пального, тому чинять терор щодо українців
Він розповів про це в етері Еспресо.TV.
“Кількість населених пунктів, у які заходять орки, постійно збільшується. Збільшується терор місцевих мешканців. Російські окупанти ґвалтую, мародерять і вбивають мирних мешканців”, – зазначив Живицький.
Голова Сумської ОВА додав, що російські окупанти мають списки людей, які мають зареєстровану зброю, і ходять по цьому списку й чинять терор.
“Російська техніка постійно змінюється. Змінюється обличчя російських військових. Ми розуміємо, що російські солдати йдуть на ротацію. Вони відрізані від доставки пального і продуктів харчування. І мародерство фактично викликане тим, що російським солдатам нема чого їсти”, – зауважив Живицький.
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Нагадаємо, російські загарбники залякують місцеве населення на тимчасово окупованих територіях, займаються мародерством та катуванням, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова
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