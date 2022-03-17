Російські солдати мародерять і чинять терор, тому що їм нема чого їсти, – Живицький

Він розповів про це в етері Еспресо.TV.

“Кількість населених пунктів, у які заходять орки, постійно збільшується. Збільшується терор місцевих мешканців. Російські окупанти ґвалтую, мародерять і вбивають мирних мешканців”, – зазначив Живицький.

Голова Сумської ОВА додав, що російські окупанти мають списки людей, які мають зареєстровану зброю, і ходять по цьому списку й чинять терор.

“Російська техніка постійно змінюється. Змінюється обличчя російських військових. Ми розуміємо, що російські солдати йдуть на ротацію. Вони відрізані від доставки пального і продуктів харчування. І мародерство фактично викликане тим, що російським солдатам нема чого їсти”, – зауважив Живицький.