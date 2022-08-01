Російські солдати, яких позбавили свободи через відмову воювати в Україні, поскаржилися у слідчий комітет РФ
Російські військовослужбовці, яких незаконно позбавили свободи після відмови брати участь у війні в Україні, подали заяву у слідчий комітет РФ
Про це написав керівник громадської організації "Агора" Павло Чиков.
Він не уточнив, скільки військових звернулися до СК.
У своїй заяві російські військові розповіли, що приблизно 140 вояків незаконно позбавили свободи і утримували у різних місцях на Луганщині. Заявники зауважили, що їм не висували жодних звинувачень чи документів, які б підтвердили законність позбавлення волі.
У заяві зокрема сказано: "У приміщенні з заґратованими вікнами й металевими дверима, що зачинялися на замок ззовні, не було елементарних вигод, для природних потреб використовувалося залізне відро і пластикові пляшки, харчування відсутнє, документи і речі відібрали".
Потерпілі попросили СК РФ провести перевірку і притягти винних командирів до кримінальної відповідальності за перевищення посадових повноважень. Інтереси скаржників представлятиме адвокат Максим Гребенюк.
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