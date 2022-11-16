Російські соціологи "малюють" підтримку Путіна, - експосол США в Росії
Велика кількість людей в Росії не підтримують війну, яку розпочав Володимир Путін проти України
Про це сказав Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, Посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл МакФол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"З демографічної точки зору: чим старші ви є, чим менше у вас освіти, чим менше у вас коштів, тим більше ви підтримуєте Путіна. І навпаки", - сказав він.
"Так, дійсно, бабусі в Сибіру дивляться канал "Росія-1", і вони підтримують війну Путіна", - зазначив МакФол.
Натомість наголосив він, освічені, заможні росіяни у більшості не підтримують політику Путіна, хоча провладні соціологи намагаються це приховати.
"90% тих, до кого звертаються з опитуванням, відмовляються відповідати. Не дають відповіді люди, до яких звертаються. Це 90% людей. Хто ж відповідає? Тільки ті, хто підтримують Путіна", - сказав Майкл МакФол.
"Тому будьте дуже обережні, що всі підтримують Путіна", - додав він.
Посол підкреслив, що російські еліти також не підтримують війну, і "Путін це відчуває".
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