Російські соціологи "малюють" підтримку Путіна, - експосол США в Росії

Про це сказав Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, Посол США в Росії у 2011-14 роках Майкл МакФол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"З демографічної точки зору: чим старші ви є, чим менше у вас освіти, чим менше у вас коштів, тим більше ви підтримуєте Путіна. І навпаки", - сказав він.

"Так, дійсно, бабусі в Сибіру дивляться канал "Росія-1", і вони підтримують війну Путіна", - зазначив МакФол.

Натомість наголосив він, освічені, заможні росіяни у більшості не підтримують політику Путіна, хоча провладні соціологи намагаються це приховати.

"90% тих, до кого звертаються з опитуванням, відмовляються відповідати. Не дають відповіді люди, до яких звертаються. Це 90% людей. Хто ж відповідає? Тільки ті, хто підтримують Путіна", - сказав Майкл МакФол.

"Тому будьте дуже обережні, що всі підтримують Путіна", - додав він.

Посол підкреслив, що російські еліти також не підтримують війну, і "Путін це відчуває".