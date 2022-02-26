Російські танки їдуть у напрямку Миколаєва, місто готується до кругової оборони, - голова ОДА
Миколаїв готується до кругової оборони міста – зі сторони Каховки прорвалися 12 танків ворога
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
"До нас надійшла команда - кругова оборона міста. Зі сторони Каховки є прорив 12 танків, ще заходять сили РФ. Надійшла вказівка щодо підготовки до кругової оборони. Мобілізуємо зараз всі сили для військових по периметру там, де працює важка артилерія", - зазначив він.
Кім також заявив, що, мабуть, доведеться всередині міста будувати барикади, щоб не допустити ворога у деякі райони міста.
Голова ОДА зазначив, у міста є 5 годин часу для підготовки.
"Щодо містян. Прошу небайдужих, які мають сили і бажання зв'язуватися з теробороною", - сказав він.
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