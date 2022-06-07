Російські війська безуспішно штурмували Комишуваху, відбито штурми в напрямку Світлодарська й Вуглегірської ТЕС, – Генштаб

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

За інформацією Генштабу, впродовж 7 червня агресор продовжив завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, а також не полишає спроб встановити контроль над Сєверодонецьком.

Так, на Сєверодонецькому напрямку впродовж дня тривали обстріли підрозділів українських військ та цивільної інфраструктури. Окупанти використовували ствольну й реактивну артилерію в районах Лисичанська, Борівського та Метьолкіно.

На Бахмутському напрямку ЗСУ стримали штурмові дії окупантів у районі Комишувахи. Також невдалими були спроби штурму раншистів у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС. Водночас Біля Нагірного українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Відтак після невдалої спроби штурму вороги відійшов на позиції, які займали раніше.

У Генштабі додали, що через втрати особового складу та військової техніки російські окупанти активно використовують цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу в Луганській і Донецькій областях.

Окупанти, використовуючи артилерію, намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях. На Південнобузькому напрямку російські війська зосередили зусилля на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів і відновленні втрачених позицій.

На Харківському напрямку вороги ведуть бої, щоб втримати зайняті рубежі, продовжують обстріли українських військ і мінують місцевість.

На Слов’янському напрямку вороги зосередилися на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Тривали обстріли районів населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

Водночас особливих змін упродовж 7 червня не зафіксовано на Волинському й Поліському напрямках. Суттєвих змін не відбулося й на Бессарабському напрямку.

На Сіверському напрямку вороги також не вели активних дій, проте впродвж дня обстріляли Сеньківку Чернігівська області, Сопич, Константинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку на Сумщині.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

В акваторіях Чорного й Азовського морів корабельне угруповання росіян залучили для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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