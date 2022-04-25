Російські війська намагаються забезпечити сухопутний шлях між Донеччиною, Луганщиною та окупованим Кримом, а також спробували штурмувати два напрямки в Ізюмі, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.



Зазначається, російський окупант проводить наступальні дії у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Крім того, ворог намагається забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках росіяни активних дій не проводили, суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів противника не виявлено.



На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.



На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ росіяни намагалися провести штурмові дії, проте зазнали провалу. Військами РФ було здійснено обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.



На Донецькому і Таврійському напрямках російські війська здійснювали артилерійські обстріли позицій ЗСУ.



У Маріуполі окупанти завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу “Азовсталь”. Крім того, росіяни продовжують спроби взяти штурмом Попасну.



На Південнобузькому напрямку окупант обстрілював позиції військ ЗСУ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.



Крім того Генштаб інформує, що сили оборони України завдають загарбникам значних втрат. Тільки на території Донеччини та Луганщини за минулу добу відбито 7 атак російських окупантів, знищено 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника.



Також підрозділами протиповітряної оборони, в зазначеному районі, було збито 3 ворожі БПЛА типу “Орлан-10”.



Станом на 24 квітня через напад Росії та її наступ на Маріуполь загинули більш ніж 20 тисяч маріупольців.