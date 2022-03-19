Російські війська продовжують зазнавати значних втрат і не виконують поставлені завдання, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



"Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Захисники України надійно утримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля довкола стратегічно важливих міст - Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, та змушують ворога відмовитися від продовження наступу", - йдеться у повідомленні.



У ГШ зазначають, що противник не виконав поставлені керівництвом завдання: оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України.



"Ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим", - йдеться у зведенні.



У ЗСУ зазначають, ворог не припиняє наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної вражаючої дії.



"Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об’єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи", - заявили у ГШ.



Там додали, що армія РФ продовжує зазнавати значних втрат.



"У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає. Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу", - йдеться у повідомленні.



На Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області також зазнали втрат.



"За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України", - заявили у ГШ.



Там також зауважили, що до Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем "200".



"Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть. Не маючи успіхів у відкритому бою, окупанти продовжують терор місцевого населення. За допомогою пропагандистських сюжетів противник намагається сформувати картинку лояльного ставлення місцевого населення до окупаційної влади. У населених пунктах на Чернігівщині російські загарбники намагались роздавати «гуманітарну допомогу». Місцеві жителі навіть під тиском з рук ворога нічого не взяли. Схожі заходи ворог намагається проводити і в Київській та Херсонській областях", - підсумували в Генштабі.