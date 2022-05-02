Російські війська розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Запоріжжя, – Генштаб

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Російська Федерація продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. На Донецькому напрямку такі дії тривають практично вздовж всієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку окупанти обстрілювали підрозділи українських військ на рубежі Лиман – Сіверськ, намагаючись витіснити їх із займаних позицій і створити умови для наступу на Слов’янськ.

На Ізюмському напрямку також тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Рашисти продовжували обстріли українських військ.

На Сєверодонецькому напрямку росіяни зосередили зусилля на тому, щоб узяти під повний контроль Рубіжне й підготуватися до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку рашисти намагалися поліпшити тактичне положення в районі Попасної. Їм вдалося посилити війська завдяки переміщенню батальйонної тактичної групи з Маріупольського напрямку.

На Слобожанському напрямку вороги продовжують обстріли міста Харкова й населених пунктів Уди та Прудянка.

Щоб наростити систему протиповітряної оборони, додаткові зенітно-ракетні комплекси росіяни розгорнули на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках російськів війська продовжують обстріли, перегруповують свої підрозділи, нарощують складові системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукаючи слабкі місця в українській обороні. У районі Миколаєва вороги проводили повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА та обстріляли з артилерії позиції українських підрозділів.

Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, то тут зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі. Підрозділи збройних сил Білорусі прикривають кордон у Брестській і Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог із мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки, що на Чернігівщині.

А в прикордонних з Україною районах Брянської області Росії встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах і поблизу населених пунктів розгорнули контрольно-перепускні пости.

Тим часом за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА "Орлан-10". На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено 2 танки, 17 артилерійських систем,38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.