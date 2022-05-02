English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські війська розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Запоріжжя, – Генштаб

Російські війська розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Запоріжжя, – Генштаб

2 травня, 2022 понедiлок
07:34
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Щоб наростити систему протиповітряної оборони, російські окупанти розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих і тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Російська Федерація продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. На Донецькому напрямку такі дії тривають практично вздовж всієї лінії зіткнення. На Лиманському напрямку окупанти обстрілювали підрозділи українських військ на рубежі Лиман – Сіверськ, намагаючись витіснити їх із займаних позицій і створити умови для наступу на Слов’янськ.

На Ізюмському напрямку також тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Рашисти продовжували обстріли українських військ.

На Сєверодонецькому напрямку росіяни зосередили зусилля на тому, щоб узяти під повний контроль Рубіжне й підготуватися до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку рашисти намагалися поліпшити тактичне положення в районі Попасної. Їм вдалося посилити війська завдяки переміщенню батальйонної тактичної групи з Маріупольського напрямку.

На Слобожанському напрямку вороги продовжують обстріли міста Харкова й населених пунктів Уди та Прудянка.

Щоб наростити систему протиповітряної оборони, додаткові зенітно-ракетні комплекси росіяни розгорнули на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках російськів війська продовжують обстріли, перегруповують свої підрозділи, нарощують складові системи вогневого ураження, інженерного обладнання позицій, поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукаючи слабкі місця в українській обороні. У районі Миколаєва вороги проводили повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА та обстріляли з артилерії позиції українських підрозділів.

Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, то тут зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі. Підрозділи збройних сил Білорусі прикривають кордон у Брестській і Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ворог із мінометів обстрілював позиції наших військ у районі Сеньківки, що на Чернігівщині.

А в прикордонних з Україною районах Брянської області Росії встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах і поблизу населених пунктів розгорнули контрольно-перепускні пости.

Тим часом за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА "Орлан-10". На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено 2 танки, 17 артилерійських систем,38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
окупанти рф
1 травня, 2022 неділя
Російські окупанти створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, – Генштаб
мобілізації рф солдати орки
30 квітня, 2022 субота
"Якщо не вдасться досягти планів у найближчій перспективі": Міноборони не виключило оголошення загальної мобілізації у Росії
Медведєв
30 квітня, 2022 субота
Списує свої провали на росіян та Путіна: у Кремлі накинулися на Шольца за підтримку України
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
2 травня
08:09
Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців під час візиту до Румунії та Словаччини
07:49
Оновлено
Маріуполь
На 2 травня погоджено дві додаткові локації для евакуації людей з Маріуполя
07:29
Кордон Польщі
Фінляндія планує звести на східному кордоні з Росією більш ефективну огорожу
07:24
Прибуття поїзда
Укразалізниця оголосила три додаткові евакуаційні рейси на 2 травня
06:59
Масові заворушення під час першотравневих протестів у Франції, заарештовано 54 людини, - Reuters
06:52
Джо Байден
Візит Байдена в Україну – питання часу – голова комітету з розвідки Конгресу США
06:51
пункт пропуску "Малі Селменці-Велькі Слеменці"
Черг на кордоні на виїзд з України на ранок 2 травня немає
06:30
зброя
Далекобійна артилерія від Заходу стане вирішальною у наступному етапі війни – міністр оборони США
06:03
Робота за кордоном у часі війни: в Польщі найменше вакансій, в Ізраїлі – найвищі зарплати
05:34
безпілотник
На території Сумщини помітили ворожий безпілотник
05:01
Лавров
Росія вимагає від Зеленського наказати військовим припинити опір, – Лавров
04:26
Спалахи у Бєлгородській області
Губернатор Бєлгородської області заявляє про нічні "розриви"
02:02
Дмитро Кулеба
"Одна із найбільш нерішучих країн ЄС": Кулеба назвав галузі, щодо яких Німеччина могла б ухвалити "історичні рішення"
01:48
У Туреччині розраховують використовувати газ з покладів у Чорному морі в наступному році
01:37
Рада ЄС
Після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС інші країни також припинили ветувати санкції, - ЗМІ
01:16
зерно пшениці
У портах України заблоковано понад 4 млн тонн зерна, - ООН
01:01
9 травня після виграшу війни втратить колишню важливість, але українці завжди пам'ятатимуть перемогу над нацизмом, - Дробович
00:45
ППО збила 10 російських БпЛА "Орлан-10" за день
00:43
Радбез ООН
Росію потрібно виключити з Радбезу ООН та G20, - екскомандувач об’єднаними силами НАТО
00:26
З початку повномасштабної війни до України надіслали понад 4 тонни гуманітарних вантажів на суму майже 6 млрд грн, - МОЗ
00:20
Зеленський
"Треба зробити вибір - ви за правду чи ні": Зеленський розкритикував Туреччину за плани створення окремої авіакомпанії під російських туристів
2022, неділя
1 травня
23:57
Олексій Арестович
Добровольчий легіон "Свобода Росії" діє на території РФ, ми цим не керуємо, - Арестович
23:56
Оновлено
Евакуація з інших районів Маріуполя, крім Азовсталі, перенесена на 2 травня
23:46
Олексій Арестович
Арестович сказав, що новий можливий наступ Росії буде провальним
23:44
літак рф
Росія порушила повітряний простір Данії та Швеції, МЗС викликали послів РФ
23:22
Молдова
Росія розробила чіткі плани нападу на Молдову, - The Times
23:07
ЗСУ
У зоні ООС ЗСУ за добу відбили 10 ворожих атак і знищили 17 систем артилерії, 38 бронемашин і сім безпілотників окупантів
23:03
Москва. Кремль
Щоб зупинити війну: Болсонару та Ердоган можуть здійснити спільний візит до Москви, - МЗС Туреччини
23:02
У оперному театрі Венеції відбувся концерт української симфонічної музики
22:45
голова Донецької ВА Павло Кириленко
Під час обстрілів Донеччини 1 травня загинуло четверо людей, іще 11 отримали поранення
22:40
"Любив гори та знайшов спокій в них": у Росії загинув гендиректор курорту, де журналісти знаходили дачі Путіна та Мєдведєва
22:35
Плани російських військовослужбовців про наступ на Донеччині та святкування 9 травня зазнали поразки, - голова ОВА
22:26
Олег Синєгубов
Унаслідок обстрілів Харківщини 1 травня загинуло троє людей, іще 8 зазнали поранень
22:14
Азовсталь
Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу, - командир бригади Нацгвардії
22:11
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ можуть створити "котел" для росіян під Ізюмом. Колонка Сергія Згурця
22:08
Арахамія оприлюднив відео евакуації людей з Азовсталі
22:05
Ексклюзив
Валенса назвав вступ України до НАТО "безсумнівним"
21:47
Харків після обстрілу
У Харкові не працюють промислові підприємства, ринки та сфера обслуговування, - міський голова
21:36
ЗСУ
На Сході України за добу ЗСУ відбили 5 ворожих атак, знищили 57 окупантів, їхні танк, артилерію й безпілотники
21:19
Водій евакуаційного автобуса, якого обстріляли у Попасній, живий. Його тримають у полоні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV