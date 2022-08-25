Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ІSW) у оцінці російської наступальної кампанії за 24 серпня.

24 серпня на зустрічі з міністрами оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС) міністр оборони Росії Серій Шойгу заявив, що російські війська будуть знижувати темпи наступальних операцій в Україні, свідомо намагаючись мінімізувати жертви серед мирного населення. Заява Шойгу також може означати спробу Міноборони Росії встановити інформаційні умови, щоб пояснити та виправдати незначні досягнення російських військ в Україні за останні шість тижнів, вважають у ІSW.

"Російські війська відновили наступальні операції після перерви 16 липня, російські війська отримали близько 450,84 кв. км (приблизно 174 квадратних миль) нової території, площа приблизно як Андорра. Вони втратили приблизно 45 000 кв. км території з 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну), площа більша за Данію. Як раніше оцінювало ISW, російські війська не в змозі перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні успіхи, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації. Заява Шойгу, ймовірно, є спробою пояснити ці недоліки", – йдеться у звіті.

Ключові висновки ІSW :

Російські війська втратили територію, більшу за територію Данії, починаючи з моменту свого вторгнення в Україну в середині березня, і отримали територію розміром з Андорру (один відсоток втраченої ними території) за останні 39 днів.

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