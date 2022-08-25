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Війна з Росією: хроніка
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Російські війська втратили територію, більшу за Данію, – ІSW

25 серпня, 2022 четвер
03:44
війна з Росією ЗСУ танк

З 21 березня російські війська втратили 45 000 кв. км раніше окупованих територій, це більше, ніж площа Данії, а відвоювали лише 1% з цих територій

Про це повідомляє Інститут вивчення  війни (ІSW) у оцінці російської наступальної кампанії за 24 серпня.

24 серпня на зустрічі з міністрами оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС) міністр оборони Росії Серій Шойгу заявив, що російські війська будуть знижувати темпи наступальних операцій в Україні, свідомо намагаючись мінімізувати жертви серед мирного населення. Заява Шойгу також може означати спробу Міноборони Росії встановити інформаційні умови, щоб пояснити та виправдати незначні досягнення російських військ в Україні за останні шість тижнів, вважають у ІSW. 

 "Російські війська відновили наступальні операції після перерви 16 липня, російські війська отримали близько 450,84  кв. км  (приблизно 174 квадратних миль) нової території, площа приблизно як Андорра. Вони втратили приблизно 45 000 кв. км  території з 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну), площа більша за Данію. Як раніше оцінювало ISW, російські війська не в змозі перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні успіхи, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації. Заява Шойгу, ймовірно, є спробою пояснити ці недоліки", – йдеться у звіті.  

Ключові висновки ІSW :

  • Російські війська втратили територію, більшу за територію Данії, починаючи з моменту свого вторгнення в Україну в середині березня, і отримали територію розміром з Андорру (один відсоток втраченої ними території) за останні 39 днів. 

  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив, що Росія не змінила своїх максималістських стратегічних цілей війни.

  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід і південний схід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута, а також на захід і південний захід від міста Донецьк.

  • Російські війська здійснили обмежений наземний удар на північному заході Херсонської області.

  • Українські сили продовжували обстрілювати російські військові засоби та наземні лінії зв’язку (ГЛОК) у Херсонській та Запорізькій областях.

  • Російська окупаційна влада продовжує стикатися з партійними та внутрішніми проблемами в реалізації окупаційних планів.

  • Російське проксі-керівництво продовжує зусилля з нагляду за законодавчою та адміністративною інтеграцією окупованих територій у російську систему.

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